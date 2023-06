Italia bella addormentata nella ripresa e la Spagna va in finale

L'Italia è stata sconfitta dalla Spagna nella semifinale di Nations League giocata in Olanda. Azzurri battuti per 2-1 e assai deludenti nella ripresa quando hanno lasciato campo alla nazionale iberica. Spagna che dopo un avvio forte ha trovato il gol di Yeremi che ha approfittato di un grave errore di Bonucci. Poi subito la reazione azzurra. Pari è arrivato su rigore di Immobile per un evidente fallo di mano di Le Normand. Nella ripresa Italia sulle gambe e Spagna all'arrembaggio. Il gol della vittoria è arrivato a due minuti dalla fine con una azione insistita da sinistra, palla respinta dalla difesa dell'Italia, conclusione di Rodri, sulla traiettoria si inserisce Joselu che devia in rete a pochi passi da Donnarumma. Delusione Italia che esce dallo stadio di Enschede battuta. Sarà la Spagna a dover affrontare la Croazia in finale che ha battuto ai supplementari l'Olanda. Azzurri contro la nazionale di Dumfries domenica alle 15 per il terzo posto.

LA PARTITA Mancini ha schierato un modulo con tre difensori (Toloi, Bonucci e Acerbi), Di Lorenzo e Spinazzola a tutta fascia, Frattesi e Barella interni e Jorginho in regia. Davanti, Immobile e Zaniolo. Dopo tre minuti, però, la partita si è messa subito in salita per l'Italia: Bonucci ha perso il pallone in costruzione dal basso con Yeremy Pino che, freddissimo, ha battuto Donnarumma. Immediata la reazione dell'Italia: Jorginho ha imbucato il pallone per Zaniolo che ha calciato di sinistro trovando il braccio destro di Le Normand. Dal dischetto, glaciale Immobile nello spiazzare Unai Simon. Gol numero 15 in Azzurro per l'attaccante della Lazio, che non segnava in Nazionale da due anni (Italia-Svizzera del 16 giugno 2021, gara della fase a gironi dell'Europeo). Nessun problema per Donnarumma sul sinistro di Rodrigo (19'), pochi istanti prima del vantaggio dell'Italia annullato dal VAR per posizione di fuorigioco di Frattesi, servito con un'altra palla geniale da Jorginho. Partita vivace, con diverse occasioni da una parte e dall'altra, come quella capitata sul destro di Morata: la conclusione dell'attaccante, però, ha trovato la respinta di Donnarumma, che si è ripetuto al 43' prima di un collo esterno di Toloi di poco alto.