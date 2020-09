Italia, cambio sede per gara di Nations League contro l’Olanda: dopo 14 anni la Nazionale torna a Bergamo

Lo aveva anticipato Gabriele Gravina in queste ore, ma adesso è arrivata anche la comunicazone ufficiale: l’Italia torna a giocare a Bergamo dopo 14 anni. Il numero uno della Figc ha comunicato pochi minuti prima dell’annuncio della stessa Federcalcio italiana che la Nazionale azzurra disputerà la prossima sfida contro l’Olanda in Nations League nella città di Bergamo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Italia, si torna a Bergamo dopo 14 anni

“Dopo l’ufficializzazione dello spostamento da Parma a Firenze dell’amichevole Italia-Moldova (7 ottobre), la Figc ha definito, d’intesa con Knvb e Uefa, anche la nuova sede di Italia-Paesi Bassi, 4ª giornata di Nations League: si disputerà allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo”, si legge nella nota diffusa dalla Federcalcio italiana sul proprio sito e sui canali social. “Lo spostamento da Milano a Bergamo è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadio italiano, il ‘Meazza’, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l’occasione di rendere un omaggio alla città, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.

