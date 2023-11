Italia, Darmian suona la carica: “A Leverksuen per vincere”

A LEVERKUSEN PER VINCERE - "In questi due giorni dobbiamo recuperare per preparare al meglio questa gara di Leverkusen che è tanto importante quanto lo è stata quella dell'Olimpico. Andremo lì per vincere". Poi, sulla rete alla Macedonia e la vittoria: "E' una bella sensazione quella di segnare, ma la cosa più importante era la vittoria. Sono tre punti fondamentali per il nostro percorso: abbiamo approcciato bene la partita, siamo riusciti a sbloccarla subito e poi ci siamo portati in vantaggio di tre gol. Poi magari non abbiamo gestito bene la palla in alcuni momenti, loro hanno cercato di rientrare in partita, ma poi siamo stati bravi a chiuderla".