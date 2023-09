Italia, ecco quanti punti servono per andare all’Europeo

Una cosa è certa: l'Italia disputerà almeno i playoff per andare all'Europeo . Ricordi pessimi, gli spareggi, lo sappiamo: ci abbiamo perso il treno per Russia 2018 e Qatar 2022. Ma almeno, nel caso gli azzurri non dovessero finire fra le prime due, ci sarebbe quella certezza, eredità del successo nel girone di Nations League della scorsa stagione. Meglio però sperare ancora nel secondo posto nel girone, attualmente distante tre punti: l'Ucraina è a 7, gli azzurri a 4. Martedì Italia-Ucraina vale un pezzo di Europeo: con tre punti gli azzurri tornerebbero secondi e con una gara giocata in meno.

Poi si dovranno portare a casa 6 punti dalle sfide interne con Malta e Macedonia. In mezzo, in autunno, anche il match di Wembley contro l'Inghilterra che è già tranquilla. L'ultima gara in programma: il 20 novembre, in Polonia (per ragioni belliche) contro l'Ucraina. Quella potrebbe assomigliare all'ultima spiaggia per entrambe le nazionali in vista dell'Europeo.