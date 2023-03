Italia, emergenza centravanti: stuzzica il 23enne Mateo Retegui

Che la Nazionale Italiana sia in emergenza talenti, non è una novità. Il campionato di Serie A non riesce più a garantire la mole di top player dei quali disponevano un tempo gli azzurri, con il Ct. Roberto Mancini che si guarda intorno. L'ex allenatore dell'Inter va alla ricerca di un numero 9 che possa caricarsi la squadra sulle spalle nel momento del bisogno, oltre a fare la sponda per i compagni e trasformare in oro ogni pallone. Secondo quanto riportato da alcuni media argentini, gli occhi del CT sarebbero ricaduti su Mateo Retegui, 23enne ed attaccante del Tigre in prestito al Boca Juniors.