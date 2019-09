Italia, Immobile: “Non segnavo da due anni, che peso. Ripartiti alla grande dopo la delusione mondiale”

Ritorna al gol in Nazionale, due anni dopo l’ultima volta, Ciro Immobile. Suo il gol che questa sera ha sbloccato il match contro la Finlandia, poi vinto 2-1 dagli azzurri, a punteggio pieno nel Gruppo J per le qualificazioni a Euro 2020: “Per me era un peso troppo grande non far gol per tanto tempo con questa maglia, poi sono successe tante cose in questi due anni, ma sono rimasto sereno e sapevo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato – ha detto a Rai Sport dopo la partita -. Continuiamo un cammino importante, siamo ripartiti alla grande dopo la delusione mondiale. Dedico la rete alla mia famiglia, che mi è stata veramente vicino in questi due anni di sofferenza per il gol mancato con l’Italia”.