Italia, Jorginho: “In campo per vincere. Pukki non a caso è capocanoniere della Premier”

Insieme a Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia di Finlandia-Italia c’era anche il centrocampista Jorginho, che esattamente come il c.t. vuole tenere alta la concentrazione, non sottovalutando l’avversario: “Non sono una sorpresa, stanno dimostrando di essere un ottimo gruppo. Noi scenderemo in campo per vincere, a prescindere da quelle che saranno le scelte dell’allenatore, per cui vedremo chi vorrà schierare in campo. Contro l’Armenia abbiamo faticato a trovare le misure col campo, poi guardavi la palla e un secondo dopo non c’era più, ma alla fine ci siamo riusciti ad imporre. La mia esperienza in Premier? Lo scorso anno è stato fondamentale per me, per la mia crescita soprattutto a livello difensivo. Probabilmente è il campionato che ti dà di più”.

Qualche parola anche su Pukki, l’uomo più pericoloso della Finlandia: “Credo che dobbiamo preoccuparci di tutta la selezione scandinava, ma Pukki effettivamente è quel giocatore sui dobbiamo concentrarci di più. È un attaccante completo, non è un caso che sia l’attuale capocannoniere della Premier”.