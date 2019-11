Italia, la richiesta di Mancini per Euro 2020: Serie A conclusa una settimana prima

L’Italia ha appena conquistato la decima vittoria in altrettante gare nella fase di qualificazione al prossimo Europeo. 10 su 10 per gli azzurri di Roberto Mancini che hanno riportato entusiasmo e voglia di vincere ai tifosi della Nazionale.

Ecco perché, lo stesso ct farà di tutto per non deludere i ritrovati tifosi. Anche chiedere al numero uno della Federcalcio di anticipare la conclusione della Serie A. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Roberto Mancini avrebbe proposto l’idea a Gabriele Gravina che potrebbe poterlo accontentare. In questo modo, il campionato italiano finirebbe una settimana prima e un turno del torneo verrebbe spostato in mezzo alla settimana, probabilmente tra il 4 e il 6 di febbraio.