Italia-Macedonia del Nord, probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Italia di Spalletti scende in campo allo stadio Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord, partita valida per la penultima giornata di qualificazione ad Euro 2024. Serve un successo agli azzurri, per poi giocare l’ultima gara a Leverkusen contro l’Ucraina, avendo a disposizione due risultati su tre per volare in Germania la prossima estate. Calcio d'inizio fissato per venerdì 17 novembre alle ore 20:45.