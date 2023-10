Italia-Malta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Mattia Zaccagni non partirà in direzione del capoluogo pugliese e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato. Federico Chiesa invece farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley. Il gruppo azzurro si ritroverà poi al completo a Coverciano già da domenica: subito dopo la sfida contro Malta, la squadra farà infatti rientro a Firenze.