Italia-Malta, scelto lo stadio

Sarà lo stadio San Nicola di Bari ad ospitare sabato 14 ottobre (ore 20.45) Italia-Malta, match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. Negli 11 incontri disputati nel capoluogo pugliese gli Azzurri hanno collezionato 9 successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella rimediata con la Francia (1-3) nell’ultima amichevole giocata nel settembre 2016. Nel Final Bid Dossier di candidatura della FIGC consegnato lo scorso aprile alla UEFA, Bari è tra le dieci città designate ad ospitare la fase finale di EURO 2032.

L’Italia, che lo scorso 26 marzo a Ta’ Qali ha battuto 2-0 Malta grazie alle reti realizzate da Retegui e Pessina, è attualmente seconda nel Gruppo C in compagnia della Macedonia del Nord e a tre lunghezze di distanza dalla capolista Inghilterra. Questa sera sono in programma Macedonia del Nord-Ucraina e Malta-Inghilterra mentre gli Azzurri, impegnati nelle Finali di Nations League, riprenderanno il loro cammino nelle qualificazioni europee a settembre: il 9 saranno di scena a Skopje contro la Macedonia del Nord, mentre il 12 affronteranno l’Ucraina allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.