Italia, Mancini: “Contro la Spagna si tratta sempre di gare difficili”

Quando si tratta di semifinali, c'è ancora la Spagna nel destino dell'Italia, come all'Europeo chiuso con la notte trionfale di Wembley e come nelle Finali di Nations League giocate in Italia, tra Milano e Torino. A Enschede, nei Paesi Bassi, la squadra di Roberto Mancini si gioca la possibilità di raggiungere la finale e già questo basta per avere le motivazioni a mille. "E' la seconda volta che arriviamo alla fase finale di Nations League, non è così semplice - le parole del Ct nella conferenza stampa della vigilia -. E' un'ottima cosa esserci arrivati con una squadra giovane e superando un gruppo difficile che aveva dentro Germania, Inghilterra e Ungheria. Contro la Spagna si tratta sempre di gare difficili, è una squadra piena di grandi giocatori di qualità, ne hanno tanti, cambiano mantenendo sempre lo stesso sistema e la stessa qualità di gioco. Abbiamo disputato le qualificazioni alla Nations League con tanti nuovi giocatori, giovani e con altri che sono qui, stiamo cambiando e dovremo arrivare agli Europei cambiando ancora un pò di cose. La Spagna ha dominato per tanti anni e quest'anno ha palesato un pò di difficoltà, ma la qualità e la mole di giocatori, che noi non abbiamo, è alta, per questo è sempre difficile affrontarli".