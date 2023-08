Italia, Mancini: “Dal 7 agosto parlo con la Figc. Arabia? Falso, ecco perchè lascio”

Roberto Mancini non l'ha presa bene. Le critiche arrivare da tutta Italia dopo le sue dimissioni da commissario tecnico della Nazionale hanno pesato come un macigno sul "Mancio". La replica è arrivata. Queste le parole di Mancini al Corriere dello Sport: "Non sono scappato da nessuna parte. Non ho ucciso nessuno. Non credo di meritare tutto il fango che mi stanno buttando addosso. Merito rispetto". In merito alla presunta proposta arrivata dall’Arabia, Mancini dice: "No, non è vero, la questione è un'altra. Dopo cinque anni e mezzo può succedere di andare via, era da mesi che ci stavo pensando, forse era arrivato il momento di lasciare, perché quando certe cose, certe situazioni, cambiano all’interno, vuol dire che comunque si sta andando verso la fine. Mi dispiace aver letto e sentito certe cose. Ho sperato di poter andare avanti perché allenare l’Italia mi piaceva moltissimo, però, quando poi le situazioni cambiano e capisci che è arrivato il momento di lasciare, devi anticipare i tempi delle tue decisioni. E poi dal 7 agosto parlo con la Federazione e loro sapevano"