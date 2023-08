Italia, Mancini: “Ho scelto di dimettermi per Evani e per clausola contrattuale non tolta”

Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha spiegato al quotidiano Libero perchè ha deciso di dimettersi: "Non nego che la decisione di cambiare lo staff tecnico, sulla quale non ero d’accordo, ha dato una spinta importante. Chicco Evani è stato il mio vice per cinque anni in Nazionale. Insieme abbiamo vinto gli europei. Io ho fin da subito detto di non approvare questo cambio. Il presidente Gravina ha sentito l’esigenza di persone nuove. Io avrei invece lasciato tutto così, magari aggiungendo qualche persona diversa. Mi sembrava po- tesse essere un giusto compromesso, ma così non è stato». Mancini poi ha specificato un altro motivo di rottura: «Ho fatto mandare un messaggio al presidente Gravina da chi mi rappresenta legalmente e segue la mia contrattualistica, cioè mia moglie. In quel messaggio chiedevo se cortesemente poteva togliermi una clausola dal contratto che se la Nazionale fosse andata fuori dagli Europei mi avrebbe licenziato». Mancini conferma di avere avvisato la Figc di sue dimissioni in caso di mancata cancellazione della clausola: "L'ho detto esplicitamente. Ho temporeggiato questi giorni perché speravo che quel passo venisse fatto. Ho sperato fino all’ultimo. E mai avrei lasciato la Nazionale. Mi hanno detto “no, non possiamo toglierla” e a quel punto non ho avuto scelta».