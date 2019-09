Italia, Romagnoli: “Se non si parte bene in match così, si rischiano brutte figure. Su Chiellini…”

Ai microfoni di Rai Sport, dopo il 3-1 rifilato dall’Italia all’Armenia nel cammino verso Euro 2020, anche il difensore Alessio Romagnoli: “Il mio percorso di crescita prosegue, cerco di fare sempre il massimo quando il mister mi chiama in causa, è obiettivo personale mio come dei miei compagni di squadra. L’assenza di Chiellini si sente, è un giocatore fantastico e una grande persona, mi ha sempre aiutato molto a crescere quando ci troviamo in Nazionale. Gara faticosa? Diventano facili solo al fischio finale, quando si ha la certezza di aver vinto. Se non si parte bene, in questi match, si rischiano brutte figure: noi infatti abbiamo sofferto, ma dopo l’espulsione si sono abbassati e infine ce l’abbiamo fatto a scardinare la difesa. Io sulle tracce di van Dijk? Un complimento che mi lusinga, magari arrivare ai suoi livelli”.