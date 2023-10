Italia U19 sconfitta 5-4 in gara amichevole contro la Serbia. Sabato si replica

Sconfitta 5-4 quest'oggi la Nazionale Under 19 campione d'Europa in carica che ha disputato la prima di due gare amichevoli (si replica sabato) contro la Serbia. Al Metalac Stadion di Gornji Milanovac gli azzurrini di Bernardo Corradi sono passati in vantaggio alla mezz'ora (33') con Giulio Misitano. Poi l'Italia U19 subisce la momentanea rimonta avversaria firmata dal trequartista dell'Eintracht Francoforte Marko Mladenović, autore di una doppietta (44' e 57'), e dall'attaccante della Stella Rossa Jovan Mijatović (46') prima di riportarsi avanti grazie alle reti di Marco Delle Monache (rig. 71'), Lorenzo Anghelè (76') e Luca Lipani (80'). Nei minuti finali, i gol del difensore della Stella Rossa Aleksej Vukičević (86') e del solito Mijatović (90') condannano gli Azzurrini alla sconfitta nella prima delle due amichevoli in programma in quattro giorni.