Italia U21 a valanga: sette gol e tre punti a San Marino

Azzurrini in testa al Gruppo A e pronti per lo scontro diretto in Irlanda

Almeno per 24 ore, l'Italia è in testa al Gruppo A. A Serravalle, la Nazionale Under 21 ha superato 7-0 San Marino, cogliendo la terza vittoria consecutiva nel cammino di qualificazione all'Europeo del 2025 e mantenendo per la quarta gara di fila la porta inviolata. La squadra di Carmine Nunziata ha ora 10 punti in classifica, uno in più dell'Irlanda impegnata venerdì in Norvegia e avversaria proprio degli Azzurrini nello scontro diretto in programma martedì (ore 18.30 italiane a Cork). Italia che ha ipotecato la vittoria già nel primo tempo grazie ai gol di Lorenzo Pirola (Salernitana) e alla doppietta di Willy Gnonto (Leeds). Nella ripresa a segno anche Cristian Volpato (Sassuolo), Giovanni Fabbian (Bologna), Francesco Pio Esposito (Spezia) su rigore e Alessandro Bianco (Reggiana).