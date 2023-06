Italia U21, c.t. Nicolato: “Gli episodi hanno inciso parecchio, troppo”

Al termine del match perso contro la Francia, ai microfoni della RAI, ha parlato anche il portiere Marco Carnesecchi: “Ho visto una grande partita da parte dell’Italia. Orgoglio elevato, qualità calcistica elevata. Siamo stati superiori, abbiamo perso, ma siamo consapevoli di essere forti. Ora vediamo le prossime due partite. Resettiamo e andiamo avanti, perché c’è ancora tanto da fare in questi Europei”. L’estremo difensore di proprietà dell’Atalanta, ma quest’anno in prestito alla Cremonese, ha voluto alzare la guardia in vista del prossimo match: “A me delle parate interessa poco se non si vince. Con la Svizzera sarà come una finale per noi: recuperiamo le energie, ricarichiamoci e ne riparliamo dopo la partita con gli elvetici”.