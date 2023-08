Per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, quello in Alto Adige sarà il terzo impegno in un girone che si aprirà con la doppia trasferta in Lettonia (venerdì 8 settembre) e Turchia (martedì 12)

Sarà lo stadio "Druso" di Bolzano a ospitare, martedì 17 ottobre alle 17.45, la sfida tra le Nazionali Under 21 di Italia e Norvegia, valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025. Per gli Azzurrini, passati nelle mani di Carmine Nunziata, sarà il terzo impegno nel Gruppo A dopo i due previsti per l'8 e il 12 settembre rispettivamente in Lettonia e in Turchia.