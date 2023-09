Italia U21 resta a secco e pareggia 0-0 con la Lettonia

Gli Azzurrini creano numerose occasioni e rischiano addirittura di andare in svantaggio (palo di Vapne), ma il risultato non si sblocca

Inizia con un pareggio l'avventura della Nazionale Under 21 nel girone di qualificazione all'Europeo del 2025. A Jurmala, la squadra di Carmine Nunziata ha creato numerose occasioni, senza però riuscire a trovare la via della rete: contro la Lettonia è finita 0-0. "Potevamo fare molto meglio, abbiamo pagato una condizione fisica precaria e poca qualità nei passaggi - l'analisi di Nunziata -. Siamo stati lenti e poco precisi: abbiamo avuto palle gol e non le abbiamo sfruttate, ma solo a sprazzi abbiamo fatto vedere qualcosa. Non è comunque tutto da buttare: ci aspettavamo un altro inizio, però qualcosa di buono si è visto. C'è da lavorare e questo sicuramente toccherà a me". Messa alle spalle la partita in Lettonia, la Nazionale sabato mattina decollerà alla volta della Turchia: martedì alle ore 18.30 italiane, a Kocaeli, il secondo impegno nel girone contro i turchi.