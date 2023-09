Kane: “Se al Bayern non vinciamo una gara è un problema, al Tottenham invece…”

Ha parlato in conferenza stampa Harry Kane, capitano della Nazionale inglese e nuovo centravanti del Bayern Monaco dopo una vita a trascinare il Tottenham. E il bomber si è soffermato a lungo su un confronto fra la nuova realtà bavarese e la precedente esperienza: "Al Bayern c'è una pressione diversa. Qua si vive per vincere ogni partita, e se ciò non accade è un problema. Voglio dire, abbiamo vinto due gare per 4-0 e 3-1 e si sono sentite critiche per come abbiamo giocato. C'è una pressione positiva che può farti crescere. Al Tottenham lottavamo per vincere sempre, ci mancherebbe, ma se non vincevamo due gare di seguito non era certo un disastro. Quando torneremo dalla nazionale inizierà la campagna europea in Champions, trofeo che a Monaco vogliono vincere. Iniziare con questo spirito ti porta sicuramente qualcosa in più rispetto a ciò che ho sempre avuto in carriera".