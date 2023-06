Kroos senza peli sulla lingua: “Germania? Difficile essere ottimisti perché…”

Intervenuto ai microfoni del podcast Baywatch Berlin, Toni Kroos si è espresso sulla Nazionale tedesca in vista dei prossimi Europei 2024. Il centrocampista non ha risparmiati le critiche e ammesso di non esser molto convinto della Germania: "Non ero molto ottimista lo scorso anno per i Mondiali. Oggi, dopo i risultati conseguiti vedo che non è cambiato nulla. Parliamo di squadre medie ma niente da fare per i miei connazionali". Questo il duro attacco del centrocampista del Real Madrid alla Nazionale, squadra che lui stesso ha lasciato pochi anni fa successivamente alla delusione a EURO2020: "Non tornerò, non mi impegnerò ora".