L’Albania va fortissimo, l’interista Asllani: “Sylvinho ha compattato gruppo”

L'Albania è prima nel suo girone di qualificazione al prossimo Europeo del 2024, che avrà sede in Germania. Il sogno della nazionale guidata dal ct Sylvinho è regalarsi un'altra partecipazione al torneo, dopo quella positiva a Euro 2016 in Francia. Ieri sera la squadra si è regalata una prestazione strepitosa, superando di fronte al proprio pubblico la Polonia per 2-0. E nel post-gara Kristjan Asllani, centrocampista faro della nazionale e in cerca di spazio nell'Inter di Inzaghi, ha spiegato la ricetta dei suoi: "Conoscevamo l'importanza di questa partita e la forza dell'avversario. Loro hanno difeso bene nel primo tempo, siamo stati bravi a segnare con un super gol. Nella ripresa ci hanno messi un po' in difficoltà, ma abbiamo reagito bene".