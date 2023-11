L’Arabia supera anche la Giordania: due su due in pochi giorni per Mancini

L'Arabia Saudita inizia a carburare e lo fa in una settimana con due grandi vittorie. Per Mancini, successo anche contro la Giordania

Uno, anzi due come le vittorie dell'Arabia Saudita nell'era Roberto Mancini. Dopo essersi finalmente sbloccati lo scorso giovedì (contro Pakistan), la nazionale allenata dall'ex C.t. degli azzurri ha battuto 2-0 la Giordania facendo all in nell'arco di una settimana. La gara è stata decisa da Saleh Al-Shehri, in grande smaglio. L'attaccante è stato protagonista grazie ad una doppietta siglata negli unici due tiri rivolti verso lo specchio della porta. Così, dopo quattro gare senza vittorie, Mancini ha conquistato due successi di fila in una sola settimana che pesano e non poco. Perché le gare disputate riguardano le qualificazioni ai prossimi campionati Mondiali del 2026 e l'Arabia c'è. I sauditi guidano il gruppo G con sei punti (segnando sei gol senza subirne), davanti a Tagikistan (4), Giordania (1) e Pakistan (0). Il vincitore avanzerà al torneo FIFA Play-Off.