Lloris e la strana richiesta all’arbitro: “Chiesto di non espellere il giocatore del Galles”

Il capitano, alla sua 100esima con la Francia, voleva giocare l'amichevole in parità numerica

Nella serata del grande ritorno in campo con la Francia di Karim Benzema, i transalpini si sono imposti per 3-0 contro il Galles nonostante un calcio di rigore fallito proprio dal rientrante bomber del Real Madrid. Un risultato che è stato condizionato anche dalla veloce espulsione maturata dopo appena 25 minuti di gioco ai danni del gallese Neco Williams. Un cartellino rosso che l'arbitro ha voluto assegnare nonostante la forte richiesta anche dei rivali di "chiudere un occhio". Lo ha dichiarato il capitano dei francesi Hugo Lloris a GFFN spiegando come l'intera squadra avrebbe preferito giocare in 11 contro 11 l'amichevole di preparazione a Euro 2020.