Macedonia del Nord-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per quanto riguarda l'Italia, Spalletti ha detto di voler puntare sull'ormai rodato 4-3-3. Il C.t. troverà qualche vecchia conoscenza dal Napoli e le tattiche sono sempre quelle: giocare bene, in attacco, ma con ordine. In porta dovrebbe esser confermato Gigio Donnarumma, mentre in difesa potrebbe spuntare qualche novità con Di Lorenzo, Casale, Bastoni e Dimarco. Barella, Cristante e Tonali in mezzo al campo dietro a Zaccagni, Immobile e Politano. Chiesa non prenderà parte alla sfida, ha avuto un problema muscolare e lasciato il ritiro.