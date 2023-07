Maldini può tornare in Nazionale: casting Figc con altri tre ex campioni

La Nazionale Italiana lavora per riordinare il quadro in vista delle qualificazioni a Euro 2024 e priorità appare la presenza di una figura che leghi dirigenza e spogliatoio. Quel dirigente che abbia vissuto il calcio sul campo e che sappia trasferire fiducia ai giocatori. Proprio in quest'ottica, gli azzurri hanno pensato a Paolo Maldini. La Figc avrebbe aperto il casting a quattro figure da inserire nell'organigramma dell'Italia. Una è proprio l'ex dirigente del Milan, che tanto a mostrato in rossonero ma che potrebbe trasferirsi al Psg. Su questo fronte ne sapremo di più nelle prossime settimane.