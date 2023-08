Mancini: “Dimissioni da c.t. dell’Italia mia scelta personale”. Due tecnici per la panchina azzurra

Adesso è corsa a chi prenderà il posto di Mancini. Due i tecnici in pole

Su Instagram le prime parole di Roberto Mancini dopo l'addio alla Nazionale. "Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020. È stato un onore". Per il dopo Mancini due nomi: Spalletti e Conte.