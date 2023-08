Mancini: “Io trattato come il mostro di Firenze Pacciani”

Respinge le tante critiche che gli stanno piovendo addosso, Roberto Mancini ex c.t. dell'Italia. Prima di iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dell'Arabia Saudita, il "Mancio" ha detto la sua in modo chiaro e forte parlando all'agenzia Italpress: "Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani". Una battuta lapidaria ma che fa molto rumore. Roberto Mancini ha firmato un contratto fino a gennaio 2027, quando l'Arabia Saudita ospiterà la Coppa d'Asia a gennaio, a cifre da capogiro con un ingaggio di circa 70 milioni di euro nel periodo. Primi impegni in panchina a Newcastle nelle amichevoli contro Costa Rica e Corea del Sud.