Mondiale U20, Italia-Brasile, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ai nastri di partenza il Mondiale Under 20 con l'Italia in campo stasera. Inserita nel gruppo D, la Nazionale azzurra è alla sua terza partecipazione consecutiva (terza in Corea del Sud nel 2017; quarta nel 2019 in Polonia) e stasera allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza debutta contro il Brasile, match trasmesso in diretta da Rai 2 a partire dalle 23.

Alla guida della Nazionale, Carmine Nunziata che lo scorso anno, con i suoi ragazzi, ha conquistato la semifinale europea in Slovacchia, risultato che ha garantito la qualificazione a questa rassegna iridata. Il passaggio agli ottavi è assicurato alle prime due qualificate di ogni girone e alle migliori 4 terze di questa prima fase. Dopo il Brasile, gli Azzurrini se la vedranno mercoledì 24 maggio con la Nigeria (diretta su Rai Sport a partire dalle 20); con la Repubblica Dominicana sabato 27 maggio (diretta su Rai Sport alle 20). Ultimata la fase a gironi, si passerà, con gare da dentro o fuori, agli ottavi a partire dal 30 maggio, dal 3 giugno i quarti, le semifinali l’8 giugno e la finale, che sarà preceduta dalla finalina per il terzo e quarto posto, l’11 giugno.

Il Brasile si riaffaccia in questa competizione dopo aver mancato la qualificazione nelle due precedenti edizioni. Guidata da Ramon Menenez, ex centrocampista e poi allenatore del Vasco de Gama, ha partecipato nel 1991 al campionato del mondo U20 nel 1991 giungendo secondo dietro il Portogallo. La sua Nazionale ha vinto il Sub 20 sudamericano (finale vinta 2-0 contro l’Uruguay) con l’apporto decisivo di Andrey Santos, un 2004 centrocampista titolare del Vasco all’età di 17 anni poi ceduto al Chelsea (per una questione di visto non ha mai giocato); capitano della squadra, sarà costretto a saltare la partita perché squalificato. Una squadra che pratica il 4-2-3-1, che attacca con molti giocatori ma che in fase difensiva mostra qualche lacuna. Molta fantasia e dribbling, assecondando la filosofia di gioco brasiliana. Due gli incontri precedenti vinti dalla nazionale brasiliana.

“Sarà una partita difficile – dichiara il tecnico Azzurro Nunziata – perché, oltre ad incontrare una squadra molto forte, si tratta della prima partita e sarà importante dare il massimo e fare un risultato positivo”.

Il capitano di giornata sarà Cesare Casadei, protagonista nel campionato Europeo disputato lo scorso luglio in Slovacchia: con le sue giocate, ha dato un grande contributo alla qualificazione in questo Mondiale ed insieme ai suoi compagni, non vuole smettere di stupire anche in questa occasione: “Un mondiale è sempre un mondiale e penso che mi darà moltissimo sia dal punto di vista umano che sportivo”. Domani c’è il Brasile, match che considera tosto ma avvincente: “Il valore tecnico dei brasiliani lo conosciamo bene: sono una squadra solida con molte individualità a cui piace l’uno contro uno, il duello contro l’avversario. Quindi dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco e prevenire il loro e ci stiamo preparando per questo. La nostra forza è il gruppo, ci conosciamo da tempo e questa sfida, che è un pezzo di storia del calcio, ci stimola a dare di più per iniziare bene per poi andare fino in fondo in questo Mondiale”.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia U20 (4-3-1-2): Zacchi; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Giovane; Prati, Degli Innocenti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. All. Nunziata

Brasile U20 (4-4-2): Mycael; André, Mendes, Renan, Kaiki; Giovane, Andrey Santos, Ronald, Biro; Marcos Leonardo, Matheus Nascimento. All. Menezes

L'elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).