Nations League, l’Italia si riscatta: batte l’Olanda e chiude al terzo posto

L'Italia ha concluso il suo percorso della Nations League con la vittoria contro l'Olanda 3-2 nella finalina per il terzo posto. A Enschede Mancini torna al 4-3-3 e ne cambia sette rispetto alla Spagna. Pronti e via, segna subito Dimarco. Al 20' bis di Frattesi. Olanda in crescita nella ripresa: al 68' Bergwijn riapre tutto, ma Chiesa (appena entrato) segna poco dopo. All'89' rete di Wijnaldum. Finale con l'Olanda avanti ma il risultato non è cambiato. Italia riscatta il ko contro la Spagna.