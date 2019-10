Norvegia-Spagna, Odegaard non ci sta: “Meritavamo i tre punti…”

Il centrocampista norvegese Martin Odegaard è rimasto deluso dal pareggio della sua Norvegia contro la Spagna. Un pari, raggiunto nel finale, che non soddisfa il calciatore del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad.

Parlando al canale norvegese TV2, il classe ’98 ha detto: “Sono un po’ arrabbiato per non aver vinto, anche se ci sono state altre partite in cui sicuramente sono stato più arrabbiato. È un ottimo risultato, ma penso che per come abbiamo giocato potevamo meritare i tre punti. Dobbiamo continuare così. Abbiamo dimostrato che possiamo competere con i migliori. E quando la Spagna inizia a perdere tempo e a essere più difensiva e fare cambi di quel tipo significa che noi abbiamo fatto qualcosa di buono”.