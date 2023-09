Portogallo, il ct Martinez: “9-0 al Lussemburgo? Spettacolo, partita completa”

Grande soddisfazione in casa Portogallo dopo lo scintillante 9-0 al Lussemburgo nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha esternato così la propria gioia parlando con A Bola: "E' importante vedere che la squadra, con quattro o cinque gol di vantaggio, continua a giocare allo stesso modo. Questo per me è più importante di quello che facciamo con o senza palla, è il carattere vincente del gruppo. Un risultato storico, che i giocatori meritano. E' bello vedere che la squadra migliora nonostante il poco tempo che passiamo insieme. Vorrei essere l'allenatore che ha vinto 10 gare su 10 nella fase di qualificazione e poi andare ancora più avanti, avanti, avanti. Perché questi giocatori hanno un livello e un atteggiamento superlativi".