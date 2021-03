Portogallo vicino a Ronaldo, Ruben Neves: “Cristiano non deve scusarsi”

Fascia da capitano gettata a terra e furia contro l’arbitro. Cristiano Ronaldo non le ha mandate a dire dopo la svista del direttore di gara tra il suo Portogallo e la Serbia, quando, dopo aver aggirato il portiere, aveva deposto il pallone oltre la riga bianca, vanificando il tentativo in scivolata del difensore. E invece il fischietto non ha rilevato la rete, considerando valido l’intervento difensivo. Risultato: 2-2 immutato e poi finale, con grande rabbia da parte dei lusitani.

APPOGGIO

Il Portogallo, però, si è stretto attorno al proprio campione. Lo ha fatto capire anche il centrocampista Ruben Neves in conferenza stampa: “Non si è scusato e non deve farlo. È un capitano esemplare per tutti. Abbiamo tutti avvertito la stessa frustrazione che ha provato in quel momento, è stato un momento difficile. Conosciamo molto bene Ronaldo e sappiamo cosa può darci. ogni giorno”.