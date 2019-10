Qualificazioni Euro 2020, Polonia alla fase finale. La Germania tiene il passo dell’Olanda

Dopo aver preso nota dei risultati delle gare del pomeriggio, ecco quanto accaduto questa sera nelle partite di qualificazione a Euro 2020. Tris della Germania in Estonia (doppietta di Gundogan e gol di Werner, nonostante il rosso in apertura estratto ai danni di Emre Can), così la selezione di Löw resta in scia all’Olanda (squadre a pari punti in cima al Gruppo C). Nel girone E la Croazia non va oltre il pari in Galles: a Cardiff finisce 1-1, gol nei primi minuti di Vlasic per i croati, pareggio firmato Bale nel recupero del primo tempo.

Per quanto riguarda il Gruppo G, la Polonia conquista la qualificazione aritmetica alla fase finale della competizione grazie al 2-0 rifilato alla Macedonia: match sbloccato nell’ultimo quarto d’ora con gol di Frankowski e del ‘napoletano’ Milik. Ad un passo, invece, l’approdo a Euro 2020 dell’Austria, in grado di vincere in Slovenia 1-0: secondo posto in classifica a +6 sulla terza con due gare rimaste da giocare.

I risultati di questa sera:

Estonia-Germania 0-3 (Gruppo C)

Galles-Croazia 1-1 (Gruppo E)

Polonia-Macedonia 2-0 (Gruppo G)

Slovenia-Austria 0-1 (Gruppo G)

Giocate nel pomeriggio:

Kazakistan-Belgio 0-2 (ore 15) (Gruppo I)

Bielorussia-Olanda 1-2 (Gruppo C)

Cipro-Russia 0-5 (Gruppo I)

Scozia-San Marino 6-0 (Gruppo I)

Ungheria-Azerbaijan 1-1 (Gruppo E)