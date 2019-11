Qualificazioni Euro 2020, staccano il pass anche Germania, Olanda, Croazia e Austria

Dopo aver appreso i risultati del pomeriggio, vediamo insieme quanto successo nel sabato sera di qualificazioni a Euro 2020. Decisi i verdetti del Gruppo C, uno dei più equilibrati: Germania e Olanda accedono alla fase finale, complici rispettivamente il 4-0 alla Bielorussia (gol di Ginter, Goretzka e doppietta di Kroos) e lo 0-0 con l’Irlanda del Nord. Serata di soddisfazioni anche per la Croazia, che si qualifica per il 3-1 ai danni della Slovacchia: brivido per lo 0-1 di Bozenik, poi rimonta con reti di Vlasic, Petkovic e Perisic.

Nel Gruppo G, dopo la Polonia, qualificazione ottenuta per l’Austria: bastava un pari con la Macedonia, invece è arrivato anche un successo (2-1, gol di Alaba e Lainer). Lewandowski e compagni con si sono invece “sbarazzati” di Israele con lo stesso punteggio (in gol anche Piatek, che invece in rossonero sta facendo grandissima fatica).

I risultati della serata:

Austria-Macedonia 2-0 – Gruppo G

Croazia-Slovacchia 3-1 – Gruppo E

Germania-Bielorussia 4-0 – Gruppo C

Irlanda del Nord-Olanda 0-0 – Gruppo C

Israele-Polonia 0-2 – Gruppo G

Giocate alle 18:

Cipro-Scozia 1-2 (giocata alle 15) – Gruppo I

Azerbaigian-Galles 0-2 – Gruppo E

Russia-Belgio 1-4 – Gruppo I

San Marino-Kazakistan 1-3 – Gruppo I

Slovenia-Lettonia 1-0 – Gruppo G