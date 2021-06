Russia, Massimo Carrera si candida per prendere il posto del ct. Cherchesov

Carrera in Italia non ha trovato club disposti a offrirgli una panchina

L'ex allenatore dello Spartak e del Bari, Massimo Carrera ha affermato ai media russi di essere molto disponibile a guidare la nazionale. Il ct Cherchesov dopo la deludente prestazione della squadra a Euro 2020 è in discussione e l'italiano che ha già vinto un campionato con il club di Mosca si candida per prendere il suo posto:“Per me allenare la nazionale russa sarebbe un grande orgoglio e un successo professionale. A Mosca e in Russia mi sono divertito molto. È stata un'esperienza davvero coinvolgente ed è stato bello conoscere questo grande paese. A me e alla mia famiglia è piaciuto molto stare in Russia. Sono profondamente legato al popolo russo. Ma mi piacerebbe lavorare anche in un club per i prossimi due anni. Tuttavia, sono molto lusingato e contento che si parli di me per la panchina della Russia" afferma Carrera che ha allento lo Spartak dal 2016 al 2018. Poi l'esperienza in Grecia con l'Aek e infine i pochi mesi di Carrera a Bari dove è stato esonerato dopo aver preso il posto di Auteri.