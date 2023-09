Sacchi analizza il pari dell’Italia: “Con noi la Macedonia è di nuovo grande”

La Gazzetta dello Sport ospita l'analisi di Arrigo Sacchi riguardo al pareggio amarissimo di ieri sera fra l'Italia di Spalletti e la Macedonia del Nord. Analisi severa con la squadra, non con il nuovo tecnico della Nazionale che da troppo poco tempo siede sulla panchina azzurra: "Spalletti non ha nessuna colpa per questo pareggio. Ma la realtà è che l’Italia, ancora una volta, è riuscita a far diventare grande la Macedonia del Nord. Questo non è ammissibile". A livello tattico "Gli attaccanti non si sono mossi bene, i centrocampisti idem. E i difensori, in fase d’impostazione, hanno toccato troppe volte il pallone per poi fare un passaggino di tre metri".