Scamacca illude l’Italia poi travolta dall’Inghilterra 3-1

L'Italia perde la sfida di Wembley con l'Inghilterra nella partita per le qualificazioni all'Europeo con il punteggio di 3-1. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca dopo una bella azione sulla destra poi però gli inglesi hanno pareggiato con Kane su rigore. Nella ripresa Rashford ribalta il punteggio e Kane firma il tris. L'Italia non ha sfigurato stasera ma la qualità della Nazionale inglese è stata nettamente superiore. In classifica adesso l'Ucraina è tre punti sopra l'Italia che però ha una partita in meno. Decisive le partite contro la Macedonia del Nord e contro l'Ucraina a Leverkusen.