Sommer: "Buon feeling con l'Inter, in Italia si ricordavano di me per Jorginho". Le parole dell'estremo difensore svizzero

In un'intervista con il portale svizzero SRF, il portiere dell'Inter e della nazionale elvetica Yann Sommer ha scelto di raccontare il suo primo mese in nerazzurro. Arrivato come sostituto di André Onana, Sommer si è subito ambientato, portando a casa tre clean sheet nelle prime tre gare di campionato contro Monza, Cagliari e Fiorentina. Questo il bilancio del primo periodo in nerazzurro: "Venivo dal Bayern, con cui ho vissuto un'esperienza nuova, ma molto preziosa e vincente. All'Inter gioco da titolare e questo cambia molto, mi dà forza. Ho apprezzato da subito la nuova realtà, che mi ha aspettato a lungo. Il feeling è buono. La gente mi conosce già dalle qualificazioni Mondiali, da quelle due partite fra Italia e Svizzera". Inevitabile il riferimento ai due rigori falliti da Jorginho nei disgraziati incontri fra gli azzurri e gli elvetici: in una delle due occasioni fu determinante la parata di Sommer, mentre nello scontro diretto di Roma il penalty di Jorginho finì in curva.