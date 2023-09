Southgate, assist a Sancho: “In nazionale c’è sempre un’opportunità”

Gareth Southgate prova a tendere una mano verso Sancho . La convocazione con la nazionale inglese potrebbe non essere un'utopia per l'attaccante del Manchester United che sta vivendo un periodo nero coi Red Devils: fuori squadra e in aperto contrasto col tecnico Ten Hag che lo ha escluso per "scarso impegno durante gli allenamenti".

Ma in nazionale potrebbe andare meglio. Southgate non chiude la porta: "Credo che sia questa la sua grande sfida personale adesso. E' difficile spiegare bene e con esattezza la posizione nella quale si trova ora, ma lui in un paio d'anni in cui ha lavorato con noi ha fatto benissimo. Per ogni giocatore che non è con noi, c'è sempre un'opportunità se riesce a mantenere un livello di forma adeguato e buone prestazioni". Un piccolo assist a Jadon che con i Tre Leoni ha disputato l'Europeo del 2021, anche se in finale contro l'Italia fu uno dei rigoristi che fallirono il loro penalty assieme a Bukayo Saka.