Spagna, goleada alla Georgia ma ci sono due infortunati: ecco i sostituti

Due ko fisici che hanno reso necessario il loro rimpiazzo. Il ct li ha immediatamente esclusi dalle convocazioni per la prossima gara con Cipro rispendendoli rispettivamente in casa Lipsia e Paris Saint Germain. Al loro posto, come riporta Marca, sono stati chiamati Ferran Torres del Barcellona e di Yeremi Pino del Villarreal. Due rimpiazzi di qualità pronti per la sfida della Roja contro Cipro, in programma martedì 12 alle 20.45 al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada. La nazionale detentrice della Nations League non potrà permettersi passi falsi, considerando che la Scozia sta prendendo il largo nel girone di qualificazione e sembra avere già un piede e trequarti al prossimo Europeo del 2024 in Germania. Per la Spagna invece obbligatori i tre punti per allontanare il pericolo di nome Haaland: la sua Norvegia è la vera rivale per la qualificazione.