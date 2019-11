Thiago Silva, attacco a Messi: “Influenza gli arbitri. Sono dalla sua parte per ammirazione…”

Non è andata giù al Brasile la sconfitta subito in amichevole dall’Argentina. Una rete, di Lionel Messi, ha deciso l’incontro. Un gol nato da un calcio di rigore, per altro sbagliato, su cui La Pulce è stata lesta a fiondarsi per ribadire la conclusione in rete. Peccato che, almeno stando all’ambiente verdeoro, quel penalty fosse ‘regalato’.

Dopo le parole del ct brasiliano Tite, ecco quelle di Thiago Silva. Il difensore, come riporta Mundo Deportivo, ci è andato giù pesante accusando gli arbitri di fischiare sempre in favore di Messi.

PER AMMIRAZIONE – “Voleva comandare la partita. Parlava con l’arbitro e rideva insieme a lui“, ha detto Thiago Silva accusando Messi. “L’arbitro deve mettere da parte l’ammirazione per il calciatore che è Messi”. E ancora sull’argentino: “Messi cerca sempre di costringere l’arbitro a fischiare in suo favore. Agisce sempre così. Abbiamo parlato con alcuni giocatori che giocano in Spagna e succede la stessa cosa, cerca di controllare il gioco e di influenzare le decisioni dell’arbitro”. Cosa che a quanto pare non avviene in Champions League: “In Champions League non hai questo vantaggio perché gli arbitri sono più difficili. Non vedi Messi cercare di influenzare le decisioni così tanto. Ma in generale ci sono arbitri che, per ammirazione, iniziano a schierarsi con lui. Dato che non avevamo Neymar al nostro fianco, eravamo in svantaggio”. “È difficile capire quando parliamo di educazione sul campo, e uno dei giocatori più ammirati al mondo si comporta in questo modo. L’educazione (sportiva ndr) viene prima”.