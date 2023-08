Thierry Henry torna in panchina: allenerà la Francia Under 21

L'ex attaccante sarà commissario tecnico della Francia Under 21, obiettivo ben figurare alle Olimpiadi di Parigi 2024

ThierryHenry è tornato in panchina. L'ex attaccante dell'Arsenal è stato nominato commissario tecnico della Francia Under 21, con l'obiettivo di guidare la squadra alle Olimpiadi di Parigi in programma dal 24 luglio all'11 agosto del 2024. La sua ultima esperienza era stata al fianco del C.t. del Belgio Martinez conclusa lo scorso anno. Ora la nuova avventura con la sua Nazionale, dove prende il posto dell'ex attaccante Domenico Tedesco. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Federazione francese.