Tutto facile per l’Italia: travolta Malta 4-0 a Bari

L’Italia sa quanto sia importante sbloccare subito il risultato e parte forte. Dopo una conclusione di poco a lato di Locatelli, è Mancini a sfiorare il vantaggio al 5’, ma la sua incornata di testa sull’angolo battuto da Raspadori colpisce la parte alta della traversa. A regalare agli Azzurri l’1-0 è una magia di Jack Bonaventura, che pesca il sette con un destro a giro dal vertice dell’area. E’ il primo gol in Nazionale in 16 presenze per il centrocampista della Fiorentina, al suo quinto centro stagionale. Il ritmo non è altissimo, Malta è tutta raccolta nella propria metà campo e gli spazi sono pochi. Il pertugio giusto lo trova Domenico Berardi, che al 46’ raddoppia con un sinistro a giro che bacia il palo e termina la sua corsa in rete. Un altro gol di pregevole fattura in un primo tempo per il resto poco spettacolare.

Nonostante il doppio svantaggio Malta continua a difendersi, senza scoprirsi per non lasciare possibili ripartenze agli Azzurri. Spalletti decide di spostare Kean al centro del tridente con Raspadori a sinistra: una mossa che dà i suoi frutti. L’attaccante del Napoli prima soffia il pallone al portiere maltese Bonello ma non riesce ad andare alla conclusione, poi crossa trovando sul secondo palo l’accorrente Berardi, che di destro realizza la sua prima doppietta in Nazionale e subito dopo tra gli applausi lascia il campo, sostituito da Orsolini. Esce anche Barella, al suo posto il compagno di club Frattesi. Nell’ultimo quarto d’ora c’è spazio per Scamacca e per l’esordio di Udogie. E nel recupero c’è anche la firma di Frattesi, al terzo gol consecutivo in azzurro dopo la doppietta di Milano con l’Ucraina

Martedì a Wembley, nello stadio dove due anni e mezzo fa si è laureata campione d’Europa, l’Italia andrà a far visita all’Inghilterra. In palio altri tre punti preziosi, ma la sensazione è che la corsa a EURO 2024 si deciderà in volata nelle ultime due gare di novembre.

CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA DEL GRUPPO C

Oggi: Italia-Malta 4-0

Oggi: Ucraina-Nord Macedonia 2-0

17 ottobre: Inghilterra-Italia

17 ottobre: Malta-Ucraina

17 novembre: Italia-Nord Macedonia

17 novembre: Inghilterra-Malta

20 novembre: Ucraina-Malta

20 novembre: Nord Macedonia-Inghilterra

*Classifica: Inghilterra 13 punti (5), Italia (5) e Ucraina 10 (6), Nord Macedonia 7 (6), Malta 0 (6)

*tra parentesi le gare disputate

