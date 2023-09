Ucraina-Inghilterra, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio segnato per le ore 18:00 di questa sera, sabato 9 settembre. La sfida è valida per le qualificazioni a EURO2024

Ucraina e Inghilterra si sfidano oggi, sabato 9 settembre, alle ore 18:00. La partita andrà in scena al Wrocław Stadium e sarà valida per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei.

Ucraina-Inghilterra, le ultime

Entrambe nello stesso girone dell'Italia, Ucraina e Inghilterra comandano il gruppo rispettivamente a 6 e 12 punti. Per i padroni di casa sarebbe quindi fondamentale raccogliere almeno un punto dalla sfida, così da avvantaggiarsi rispetto agli azzurri. Per quanto riguarda le formazioni, dovrebbero scendere in campo con il solito 4-4-2: Trubin in porta con Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko in difesa. Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko e Mudryk dovrebbero agire in mezzo al campo dietro le due punte Tsygankov e Yaremchuk.