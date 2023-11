Ucraina-Italia, le reazioni social

Ultimo ostacolo per l'Italia del c.t. Spalletti per staccare il pass per Euro 2024. C'è grande attesa per il match degli azzurri che hanno due risultati su tre. Il ko porterebbe ai playoff. Il pari andrebbe bene lo stesso, con un punto siamo in Germania grazie al vantaggio nello scontro diretto con l’Ucraina (2-1 a Milano). Ma il successo qui a Leverkusen darebbe la sicurezza di entrare in terza fascia al sorteggio della fase finale, di più non possiamo permetterci. Con un pari invece si rischia di precipitare nell’ultima fascia, dove finiremmo comunque in caso di playoff. Già non sarà un sorteggio semplicissimo, sulla carta almeno. Sarebbe importante non complicarlo. La sfida di questa sera trova grande risalto sui social. Ecco i tweet più divertenti.