Uruguay, la prima del Loco Bielsa è uno spettacolo: 3-1 al Cile

Tre gol per ripartire dopo la cocente delusione dell'eliminazione ai gironi in Qatar. L'Uruguay doveva ricominciare da capo, doveva darsi una ristrutturazione interna. E non c'era uomo migliore per assecondare questo proposito del Loco Bielsa, al secondo incarico da commissario tecnico dopo quello con la nazionale argentina concluso una ventina d'anni fa.