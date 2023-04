Zoff: “Meret è al pari di Donnarumma in Nazionale”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Zoff, ex calciatore di Napoli e Juventus. "Anche se la festa è già iniziata da tempo, credo che i giocatori vogliano terminare alla grande. C’è la possibilità di raggiungere il record di un tricolore con sei giornate d’anticipo. Un risultato straordinario, in tanti anni di carriera non mi è mai capitato nulla di simile”

“Sarà una sfida difficile per i nerazzurri. La Lazio sta facendo particolarmente bene, soprattutto dimostrando solidità difensiva. Si è detto molto del rischio di lasciarsi distrarre dagli impegni europei. Sono discorsi che non comprendo, nella mia carriera da giocatore tutti i trofei che ho vinto non mi hanno mai impedito di garantire impegno e concentrazione in tutte le competizioni. L’Inter, inoltre, non può permettersi di rischiare tanto. La qualificazione in Champions è fondamentale. La società nerazzurra parte sempre da presupposti di grande considerazione, che non possono prescindere dalla competizione internazionale”