Neymar, addio ai capelli sgargianti: cambio look… alla Mourinho

Prima José Mourinho, adesso Neymar. Una settimana di cambi look davvero radicali per il mondo del pallone. Il tecnico portoghese aveva deciso di rasarsi a zero motivando la sua scelta con le difficoltà nel pettinarsi e vedersi disordinato.

Adesso è toccato all’asso del Paris Saint-Germain che soltanto poche settimane fa si era presentato sul campo con i capelli colorati di rosa/fuxia. Addio, quindi, al taglio dai colori sgargianti e, come mostrano le immagini pubblicate direttamente dal brasiliano su Instagram, svolta radicale con la testa completamente liscia.

Insomma, che stia diventando una moda? Vedremo chi sarà il prossimo…